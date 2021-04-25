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Минтруд подготовил проект об упразднении потребительской корзины

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Министерство труда и социальной защиты разработало проект приказа о признании утратившим силу положения о потребительской корзине, а также предложило упразднить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума. Это следует из пояснительных записок, опубликованных на портале нормативных правовых актов.

«Приказываем: признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы государственной статистики от 11 марта 2013 г. № 93н/91 «Об утверждении перечня продуктов питания — представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума», — говорится в проекте.

В Москве установили размер прожиточного минимума на 2021 год
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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

С 1 января 2021 года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда устанавливаются исходя не из потребительской корзины, а на основе медианной зарплаты и медианного дохода населения. Медианный доход — это уровень, выше которого доходы у 50% населения, а у второй половины, наоборот, ниже. В соответствии с законопроектом МРОТ в 2021 году составит 42% от медианной зарплаты, или 12 792 руб., а прожиточный минимум в целом по России — 11 653 руб.

В России под потребительской корзиной понимают «необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания». Это нормативная величина, она не отражает текущий уровень потребления.

прожиточный минимум закон потребительская корзина
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