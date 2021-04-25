Рогозин опроверг обсуждение полетов российских космонавтов на Crew Dragon

«Роскосмос» не ведет переговоры о доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) с помощью кораблей Crew Dragon американской компании SpaceX. Об этом сообщил в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть», — написал Рогозин, комментируя новость о переговорах.

Ранее пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что корпорация ведет переговоры с NASA о полетах российских космонавтов на кораблях компании SpaceX.

«У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договоренности — сообщим. Есть ряд вопросов, которые нужно решить», — сказал Устименко.