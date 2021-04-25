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Рогозин опроверг обсуждение полетов российских космонавтов на Crew Dragon

«Роскосмос» не ведет переговоры о доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) с помощью кораблей Crew Dragon американской компании SpaceX. Об этом сообщил в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть», — написал Рогозин, комментируя новость о переговорах.

Ранее пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что корпорация ведет переговоры с NASA о полетах российских космонавтов на кораблях компании SpaceX.

«У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договоренности — сообщим. Есть ряд вопросов, которые нужно решить», — сказал Устименко.

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В середине марта глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что «Роскосмос» и NASA планируют выполнять полеты смешанными составами экипажей.

«То есть космонавт «Роскосмоса» на Crew Dragon или другом космическом корабле и астронавт NASA на нашем корабле», — отметил Власов.

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По его словам, первым из россиян на МКС на Crew Dragon полетит космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков. Он уже прошел «необходимые мероприятия» в NASA, нужные для изготовления космического снаряжения, говорил Власов.

Дмитрий Рогозин Роскосмос SpaceX Crew Dragon
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