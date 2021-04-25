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Политика ,  
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Посла США вызвали в МИД Турции после признания Байденом геноцида армян

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфильда вызвали в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале прошлого века. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

По данным агентства, заместитель министра иностранных дел Турции сообщил американскому послу, что заявление США не имеет под собой правовой основы и что Анкара «отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает».

В МИДе также отметили, что заявление Байдена нанесло ущерб отношениям Турции и США, который будет трудно исправить.

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Ранее Байден назвал события, произошедшие в Османской империи в начале XX века, геноцидом армянского народа. Заявление президента США было опубликовано на сайте Белого дома.

В Министерстве иностранных дел Турции раскритиковали заявление американского президента. Турция отрицает то, что гибель армян в 1915 году является геноцидом.

Признание геноцида армян было одним из предвыборных обещаний Байдена. Такое же обещание в 2008 году давал будущий 44-й президент США Барак Обама, однако за восемь лет пребывания на посту главы государства он так и не назвал те события геноцидом.

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В конце 2019 года геноцид армян признала палата представителей, а затем и сенат США. Тогда в МИД Турции это посчитали «бессмысленным политическим шагом».

Во время массовых убийств армянского населения в Османской империи погибли, по разным оценкам, от 660 тыс. до 1,5 млн человек. Турция и Азербайджан не признают события 1915 года геноцидом, но признают многочисленные жертвы среди армянского народа.

США Турция посол США геноцид армян
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