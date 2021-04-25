Посла США вызвали в МИД Турции после признания Байденом геноцида армян

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфильда вызвали в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале прошлого века. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

По данным агентства, заместитель министра иностранных дел Турции сообщил американскому послу, что заявление США не имеет под собой правовой основы и что Анкара «отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает».

В МИДе также отметили, что заявление Байдена нанесло ущерб отношениям Турции и США, который будет трудно исправить.

Ранее Байден назвал события, произошедшие в Османской империи в начале XX века, геноцидом армянского народа. Заявление президента США было опубликовано на сайте Белого дома.