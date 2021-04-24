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Пашинян назвал признание геноцида армян «посланием мировому сообществу»

Мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвящённый жертвам геноцида армян, Ереван
Мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвящённый жертвам геноцида армян, Ереван (Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters)

Признание президентом США Джо Байденом геноцида армян — послание международному сообществу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

«Признание Соединенными Штатами геноцида армян — необходимое послание международному сообществу, подтверждающее верховенство прав человека и ценностей в международных отношениях», — написал Пашинян.

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Никол Пашинян (в центре)

В Twitter глава правительства Армении указал, что США своими действиями продемонстрировали «непоколебимую приверженность защите прав человека и универсальных ценностей». Пашинян также напомнил о том, что американский Конгресс признал геноцид армян еще в 2019 году.

Геноцид армян — массовые убийства в Османской империи в 1915 году. Тогда, по разным оценкам, погибли от 700 тыс. до 1,5 млн армян, проживавших на территории страны. Турецкие власти считают, что убийства не были целенаправленным уничтожением народа. Геноцидом эти события признали в России, Германии, Франции, Швеции, Польше и ряде других стран.

24 апреля апреля заявление о том, что убийства армян — геноцид — сделал Байден. Турецкий МИД осудил слова американскго президента и назвал их популистскими. С осуждением заявления Байдена выступил и глава Азербайджана Ильхам Алиев.

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