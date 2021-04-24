В Алма-Ате ранивший охранника мужчина совершил самоубийство

Фото: kris_p_kz / Instagram

В Алма-Ате ранивший охранника и забаррикадировавшийся затем в квартире мужчина покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил замначальника по следственной работе департамента полиции города Рустам Абдрахманов, передает Informburo.kz.

«Подозреваемый из-за боязни ответственности покончил жизнь самоубийством», — сказал Абдрахманов.

По словам представителя полиции, в ходе переговоров со стрелком тот сделал более 30 выстрелов в сторону лестничной клетки. После этого полиция решила приступить его задержанию. В переговорах принимали участие не только представители правоохранительных органов, но и знакомые стрелка.

Официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек сообщила, что личность подозреваемого уже установили. Ему было 56 лет. Жители дома говорили, что мужчина был конфликтным и часто скандалил с соседями. Одна из версий его поведения в этот раз — недавний уход жены с детьми, сказала Азирбек. По словам Абдрахманова, никаких требований стрелок не предъявлял.