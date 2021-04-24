Житель Алма-Аты выстрелил в охранника и забаррикадировался в квартире

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Житель Алма-Аты выстрелил в охранника жилого комплекса, а затем забаррикадировался в квартире. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«В результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса («Бухар Жырау Тауэрс») и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован», — сообщили в полиции города.

После этого нападавший заперся в квартире. Он отказывается идти на контакт с правоохранителями и произвел десять выстрелов в сторону лестничной площадки. В полиции города сообщили, что жильцов дома эвакуировали.