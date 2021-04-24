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Житель Алма-Аты выстрелил в охранника и забаррикадировался в квартире

Видео: Telegram-канал: Qumash
Видео: Telegram-канал: Qumash
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Житель Алма-Аты выстрелил в охранника жилого комплекса, а затем забаррикадировался в квартире. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«В результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса («Бухар Жырау Тауэрс») и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован», — сообщили в полиции города.

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Фото:Александр Хинштейн / Telegram

После этого нападавший заперся в квартире. Он отказывается идти на контакт с правоохранителями и произвел десять выстрелов в сторону лестничной площадки. В полиции города сообщили, что жильцов дома эвакуировали.

Охранник находится в реанимации, угрозы его жизни нет, говорят в управлении общественного здоровья Алма-Аты.

По данным казахстанского телеканала «24», стрелок засел на 17-м этаже 23-этажного здания. Всего здесь проживают 600 человек. Здание оцепили.

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стрельба Казахстан охранник
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