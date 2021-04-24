Эрдоган обсудил с Алиевым признание президентом США геноцида армян

Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого руководители двух стран осудили заявление американского лидера Джозефа Байдена о геноциде армян. Об этом сообщается на сайте главы Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Джорджа Байдена о так называемом «геноциде армян», — говорится в сообщении.

Алиев назвал слова американского главы исторической ошибкой. По его мнению, такое заявление — неприемлемо. Президент Азербайджана также отметил, что слова Байдена нанесли ущерб формирующимся тенденциям на сотрудничество в регионе.

24 апреля Байден назвал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году. О намерении сделать такое заявление он за день до этого сообщил Эрдогану. МИД Турции назвал слова президента США популистскими.