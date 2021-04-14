Восьмерых детей госпитализировали после посещения бассейна в Ижевске

Фото: Следственный комитет РФ

В Ижевске восемь детей госпитализировали из-за отравления в бассейне. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Утром 13 апреля там провели работы по обеззараживанию воды с применением хлорсодержащих препаратов, после чего в бассейн пустили посетителей, в том числе группу детей. Всего в бассейне находилась группа из 12 человек — десять детей в возрасте от 6 до 14 лет и двое взрослых.

«Около 22 часов они почувствовали себя плохо, восемь детей госпитализированы с признаками отравления, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всем госпитализированным детям оказывается медицинская помощь и угрозы для их жизни нет.

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