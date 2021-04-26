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Эксперты оценили важность высшего образования при поступлении на работу

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Только каждый четвертый работодатель (27,9%) учитывает при приеме на работу соответствие специальности в дипломе, при этом более половины (56,8%) наймодателей полагаются прежде всего на опыт работы в отрасли. Об этом говорится в исследовании института технологий управления МИРЭА (есть у РБК).

Оставшиеся 15,2% указали, что для них в приоритете сам факт наличия диплома у соискателя.

Опрос был проведен с 1 по 14 апреля 2021 года среди 1632 представителей российских компаний (собственники, руководители бизнеса, руководители и кадровики) в 78 регионах России.

Из опрошенных 54,5% представляют компании с госучастием, 22% — крупный бизнес, 23,6 МСП. Среди участников опроса 85% нанимали сотрудников в течение последних 12 месяцев.

Наличие высшего образования входило в перечень требований к соискателям у 74,5% опрошенных бизнесменов, которые нанимали работников в последние 12 месяцев. Еще 41,8% работодателей отказали соискателям в связи с тем, что они не имели диплома о высшем образовании, а 31,3% руководителей были готовы рассмотреть на работу таких людей.

Из опрошенных бизнесменов, лишь 31,1% отметили, что высшее образование требуется исключительно для руководящих должностей. Более половины из них — 54,7%, сообщили, что обращают внимание на специальность в дипломе и ее соответствие должности, 29,9% указали, что только для определенных должностей и 15,4% совсем не обращают на это внимание.

Среди должностей, для которых принципиально важно высшее образование, бизнесмены выделяют следующие специальности:

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  • врач (в том числе ветеринар);
  • все руководящие должности;
  • педагог;
  • инженер;
  • IT-специальности связанные с управлением;
  • узкопрофильные специальности в IT.

Подавляющее число работодателей, при перечислении профессий, по которым сегодня ощущается нехватка кадров, указывали специалистов технических и рабочих специальностей, младших медицинских работников и учителей начальных классов.

В целом 52,3% процента работодателей отметили важность диплома о высшем образовании для успешной карьеры, 34,7% считают, что наличие диплома не так важно, а главное — опыт и желание развиваться.

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1 апреля министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал наиболее перспективные профессии 2021 года. По его словам, это профессии в области биотехнологий, информатики, а также специальности медика и учителя. Министр был убежден, что в России остается очень высоким спрос на высшее образование.

Фальков также призывал вузы создать собственные системы мониторинга трудоустройства выпускников и взаимодействовать со службами занятости и предприятиями регионов.

Согласно данным Росстата, в 2019/2020 году вузы приняли более 1 млн человек, в 2020/2021 году этот показатель составил 983 тыс. На удаленную учебу по состоянию на начало этого года, было переведено до 47,4% обучающихся по программам высшего образования.

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