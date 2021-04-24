Экипаж космического корабля Crew Dragon перешел на борт МКС

Кроме того, сейчас на борту МКС находятся два россиянина — Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

17 апреля на Землю совершил посадку космический корабль «Союз МС-17». На борту были российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. На МКС они находились с 14 октября.

Ранее, в марте, глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщал, что теперь команды космонавтов и астронавтов будут летать на российских и американских кораблях смешанными составами. В частности, на Crew Dragon планирует полететь космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков. В то же время один из американских астронавтов направится на МКС на российском корабле.