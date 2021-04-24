Экипаж космического корабля Crew Dragon перешел на борт МКС
Экипаж космического корабля Crew Dragon присоединился к команде Международной космической станции, сообщается на сайте NASA.
«Астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке прибыли на Международную космическую станцию на борту космического корабля Crew Dragon компании SpaceX», — говорится в сообщении.
Crew Dragon пристыковался сегодня в 12:08 мск, пролетая над Индийским океаном.
В ведомстве отмечают, что экипаж МКС временно увеличится до 11 человек: сейчас на станции находятся члены отправленной ранее команды астронавтов Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Соити Ногучи. Через несколько они должны вернуться на Землю.