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Технологии и медиа ,  
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Экипаж космического корабля Crew Dragon перешел на борт МКС

Фото: NASA / Twitter
Фото: NASA / Twitter

Экипаж космического корабля Crew Dragon присоединился к команде Международной космической станции, сообщается на сайте NASA.

«Астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке прибыли на Международную космическую станцию на борту космического корабля Crew Dragon компании SpaceX», — говорится в сообщении.

Видео: NASA TV
Видео: NASA TV
Video

Crew Dragon пристыковался сегодня в 12:08 мск, пролетая над Индийским океаном.

В ведомстве отмечают, что экипаж МКС временно увеличится до 11 человек: сейчас на станции находятся члены отправленной ранее команды астронавтов Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Соити Ногучи. Через несколько они должны вернуться на Землю.

Кроме того, сейчас на борту МКС находятся два россиянина — Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

17 апреля на Землю совершил посадку космический корабль «Союз МС-17». На борту были российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. На МКС они находились с 14 октября.

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Ранее, в марте, глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщал, что теперь команды космонавтов и астронавтов будут летать на российских и американских кораблях смешанными составами. В частности, на Crew Dragon планирует полететь космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков. В то же время один из американских астронавтов направится на МКС на российском корабле.


 

МКС астронавты Crew Dragon космонавты
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