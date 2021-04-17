Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 75,55 (-1,43) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 90,46 (-1,77) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Как иммунитет работает против вирусов РБК и Деринат, 09:00 Кинотеатры больше других сфер культуры выиграли от ослабления ограничений Общество, 09:00 Politico узнало о нарушении Помпео правил использования ресурсов Госдепа Политика, 08:50 Глава Bellator сообщил о завершении карьеры Емельяненко через два боя Спорт, 08:36 Космонавты вернулись на Землю с МКС Технологии и медиа, 08:23 В НАТО потребовали от России обеспечить свободу судоходства в Черном море Политика, 08:16 Двуликие Reverso: 90 лет легенде часового дела Jaeger-LeCoultre РБК Стиль и JLC, 08:10 Вести бизнес в России: взгляд предпринимателей РБК и Альфа-Банк, 08:05 Как пройдут похороны супруга Елизаветы II, принца Филиппа. Видео Политика, 08:00 США заявили о готовности защищать Японию с помощью ядерного оружия Политика, 07:56 Немков рассказал об ошибках в победном бою на турнире Bellator Спорт, 07:49 Россияне назвали сферы работы для быстрого карьерного роста Общество, 07:30 В Роспотребнадзоре заявили о недостаточно стабильной ситуации с COVID-19 Политика, 07:26 Бастрыкин наградил медиков из Благовещенска за операцию при пожаре Общество, 07:18
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Технологии и медиа ,  
0 

Космонавты вернулись на Землю с МКС

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-17» Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказгана. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее», — говорится в сообщении.

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС
Общество

На борту корабля находились российские космонавты, члены экипажа МКС Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Они работали на МКС с 14 октября. За время работы на станции российские космонавты провели около 50 экспериментов, в том числе по медицине, космической биологии, биотехнологии, физико-химическим процессам. Также они несколько раз вышли в открытый космос, передавали в «Роскосмосе». Кроме того, космонавты занимались поисками места утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда». В марте они загерметизировали трещины орбитальной станции.

На МКС продолжают работу семь членов экипажа — российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

МКС Роскосмос Земля космос
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Материалы по теме
Космонавты перешли с МКС на корабль «Союз МС-17» для возвращения на Землю
Общество
Экипаж корабля «Ю.А.Гагарин» перешел на МКС
Технологии и медиа
Экипаж загерметизировал все трещины на МКС
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter