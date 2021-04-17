Космонавты вернулись на Землю с МКС

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-17» Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказгана. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее», — говорится в сообщении.

На борту корабля находились российские космонавты, члены экипажа МКС Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Они работали на МКС с 14 октября. За время работы на станции российские космонавты провели около 50 экспериментов, в том числе по медицине, космической биологии, биотехнологии, физико-химическим процессам. Также они несколько раз вышли в открытый космос, передавали в «Роскосмосе». Кроме того, космонавты занимались поисками места утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда». В марте они загерметизировали трещины орбитальной станции.

На МКС продолжают работу семь членов экипажа — российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.