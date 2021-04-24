Южная Корея договорилась с Pfizer о поставках еще 40 млн доз вакцины

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Власти Южной Кореи подписала контракт с компанией Pfizer о закупке дополнительных 40 млн доз вакцины против COVID-19 на фоне опасений резкого роста числа инфицированных. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения страны Квон Док Чхоль, передает южнокорейская газета Hankyoreh.

«Сегодня правительство подписало контракт с Pfizer на закупку дополнительных 40 млн доз вакцины от COVID-19 для 20 млн человек», — сказал он.

По словам министра, в 2021 году компания Pfizer заключила контракты с правительством на 66 млн доз вакцины, из них 1,75 млн уже поставлены, а еще 7 млн прибудут к концу июня. Оставшиеся 59 млн будут поставляться последовательно, начиная с третьего квартала этого года.

Квон Док Чхоль отметил важность подписанного контракта, благодаря которому поставки будут более стабильными. По его мнению, количеством предзаказанных доз можно вакцинировать примерно вдвое больше, чем 50 млн населения в Южной Корее, и примерно в три раза больше, чем 36 млн человек, необходимых для формирования коллективного иммунитета.



В результате заключенного контракта общее количество доз вакцин, которые будут поставлены в Корею в течении года, составит примерно 100 млн, включая AstraZeneca, Janssen, Modena и NovaVax.

В ноябре прошлого года агентство Reuters сообщало, что стоимость вакцины Pfizer для ЕС составит примерно €15,5 ($18,34) за дозу.



