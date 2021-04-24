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Пандемия коронавируса ,  
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Южная Корея договорилась с Pfizer о поставках еще 40 млн доз вакцины

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Власти Южной Кореи подписала контракт с компанией Pfizer о закупке дополнительных 40 млн доз вакцины против COVID-19 на фоне опасений резкого роста числа инфицированных. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения страны Квон Док Чхоль, передает южнокорейская газета Hankyoreh.

«Сегодня правительство подписало контракт с Pfizer на закупку дополнительных 40 млн доз вакцины от COVID-19 для 20 млн человек», — сказал он.

По словам министра, в 2021 году компания Pfizer заключила контракты с правительством на 66 млн доз вакцины, из них 1,75 млн уже поставлены, а еще 7 млн прибудут к концу июня. Оставшиеся 59 млн будут поставляться последовательно, начиная с третьего квартала этого года.

Квон Док Чхоль отметил важность подписанного контракта, благодаря которому поставки будут более стабильными. По его мнению, количеством предзаказанных доз можно вакцинировать примерно вдвое больше, чем 50 млн населения в Южной Корее, и примерно в три раза больше, чем 36 млн человек, необходимых для формирования коллективного иммунитета.

В результате заключенного контракта общее количество доз вакцин, которые будут поставлены в Корею в течении года, составит примерно 100 млн, включая AstraZeneca, Janssen, Modena и NovaVax.

В ноябре прошлого года агентство Reuters сообщало, что стоимость вакцины Pfizer для ЕС составит примерно €15,5 ($18,34) за дозу.

РФПИ договорился о производстве вакцины «Спутник V» в Корее
Общество
Фото:Carolina Cabral / Getty Images

Ранее Российский фонд прямых инвестиций также договорился о производстве вакцины «Спутник V» в Южной Корее. В фонде ожидают, что ее производство начнется на предприятии ISU ABXIS в Йонъине в конце апреля.

10 февраля Южная Корея одобрила применение вакцины AstrаZeneca. Компания также заключила контракт на производство с компанией SC Bioscience Korea на территории страны.

По данным национального штаба по борьбе с коронавирусом, на 24 апреля в Корее зафиксировано 118 тыс. случаев заболевания, за последние сутки заразилось 785 человек. Продолжают оставаться на карантине 8,6 тыс., выписаны 107 тыс. человек.

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Источник: JHU
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