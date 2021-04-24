Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,09 (-1,33) Инвестиции, 23 апр, 13:58
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (-1,57) Инвестиции, 23 апр, 13:58
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT Политика, 14:04 Путин и Пашинян обсудили Карабах и российских миротворцев Политика, 13:58 МИД Словакии объяснил решение выслать трех российских дипломатов Политика, 13:56 Адвокат Трампа получил «Золотую малину» за камео в «Борате» Политика, 13:41 Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении военную реформу Политика, 13:32 Как Perseverance получил кислород из атмосферы Марса. Видео Технологии и медиа, 13:30 На какие деньги существуют музеи, библиотеки и культурные проекты РБК и Фонд Потанина, 13:21 Игроки «Тампы» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли-2020 Спорт, 13:19 «Ростех» оценил сроки регистрации своей вакцины от COVID-19 и гриппа Общество, 13:14 Глава «Реала» отреагировал на угрозу УЕФА исключить клуб из еврокубков Спорт, 13:03 В Google ответили на обвинения Роскомнадзора в цензуре российских СМИ Технологии и медиа, 12:59 Игрок НБА раскритиковал ЦСКА после ухода из клуба Спорт, 12:56 Crew Dragon 2 с астронавтами пристыковался к МКС. Видео Технологии и медиа, 12:43 Когда малый бизнес получает рейтинг ААА РБК и Альфа-Банк, 12:32
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Путин и Пашинян обсудили Карабах и российских миротворцев

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и констатировали стабилизацию обстановки благодаря усилиям российских миротворческой миссии, сообщается на сайте Кремля. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной», — говорится в сообщении.

Стороны также коснулись вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Кроме того, Пашинян рассказал российскому президенту о внутриполитической ситуации в Армении в связи с внеочередными парламентскими выборами, которые должны пройти в июне.

Путин обсудил с Лукашенко урегулирование в Нагорном Карабахе
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В начале апреля Путин встречался с Пашиняном в Кремле. Стороны говорили о нормализация ситуации в Нагорном Карабахе. Армянский премьер назвал присутствие российских миротворцев в регионе «важнейшим фактором стабильности и безопасности».

Ранее, 24 апреля, министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян переговорили об обстановке в Нагорном Карабахе, включая миротворческую миссию, и о военной реформе в республике.

В сентябре 2020 года началось новое обострение обстановки на границе Армении и Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в срыве перемирия и перешли в наступление.
В ноябре Армения, Азербайджан и России договорились о прекращении огня. Российская сторона отправила в Нагорный Карабах миротворческие силы.

Читайте на РБК Pro
Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей» Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Как пресечь виктимблейминг в коллективе — инструкция РБК Pro: суды обязывают компании индексировать зарплаты. Что делать
Владимир Путин Никол Пашинян миротворцы Нагорный Карабах
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Материалы по теме
В МИДе назвали размер финансовой помощи России пострадавшим в Карабахе
Политика
Кремль ответил на сообщение об осколках ракет «Искандеров» в Карабахе
Политика
Путин по телефону обсудил ситуацию в Карабахе с Пашиняном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter