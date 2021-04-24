Путин и Пашинян обсудили Карабах и российских миротворцев

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и констатировали стабилизацию обстановки благодаря усилиям российских миротворческой миссии, сообщается на сайте Кремля. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной», — говорится в сообщении.

Стороны также коснулись вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Кроме того, Пашинян рассказал российскому президенту о внутриполитической ситуации в Армении в связи с внеочередными парламентскими выборами, которые должны пройти в июне.

В начале апреля Путин встречался с Пашиняном в Кремле. Стороны говорили о нормализация ситуации в Нагорном Карабахе. Армянский премьер назвал присутствие российских миротворцев в регионе «важнейшим фактором стабильности и безопасности».