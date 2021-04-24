Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении военную реформу

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Министры обороны России и Армении генерал армии Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян по телефону обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, включая миротворческую миссию, говорится в сообщении Министерства обороны России, поступившем в РБК.

«Обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества, обстановка в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — сообщили в военном ведомстве.

На сайте армянского Минобороны сообщается, что в ходе беседы министры коснулись также проведения реформы вооруженных сил республики.

В ноябре 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости реформировать армию после эскалации военных действий в Нагорном Карабахе в сентябре того же года. «Нам нужно серьезно проанализировать, что произошло, понять, где мы ошиблись и что нам нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки», — говорил он. Тогда же сменился министр обороны: Арутюнян пришел на смену Давиду Тонояну.