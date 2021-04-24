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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении военную реформу

Фото: Francesco Brembati / Reuters
Фото: Francesco Brembati / Reuters

Министры обороны России и Армении генерал армии Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян по телефону обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, включая миротворческую миссию, говорится в сообщении Министерства обороны России, поступившем в РБК.

«Обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества, обстановка в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — сообщили в военном ведомстве.

На сайте армянского Минобороны сообщается, что в ходе беседы министры коснулись также проведения реформы вооруженных сил республики.

Путин по телефону обсудил ситуацию в Карабахе с Пашиняном
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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В ноябре 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости реформировать армию после эскалации военных действий в Нагорном Карабахе в сентябре того же года. «Нам нужно серьезно проанализировать, что произошло, понять, где мы ошиблись и что нам нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки», — говорил он. Тогда же сменился министр обороны: Арутюнян пришел на смену Давиду Тонояну.

В феврале глава Минобороны Армении сообщил о начале военной реформы в стране. Так, власти намерены оптимизировать боевой и численный состав и обновить вооружение. Акцент будет сделан на развитии систем управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, ракетных войск, артиллерии и создании беспилотников, отметил Арутюнян. По его словам, содействие Армении в проведении реформы оказывают российские военные.

С ноября 2020 года в Нагорном Карабахе развернуты российские миротворческие силы, которые контролируют выполнение принятых решений о прекращении военных действий на границе Армении и Азербайджана.

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