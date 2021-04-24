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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 8,8 тыс. случаев COVID-19

На протяжении последних дней показатель заболеваемости коронавирусом находится на стабильном уровне: ежедневно в стране выявляется менее 9 тыс. заразившихся. В последний раз более 9 тыс. заболевших выявили 17 апреля
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние сутки в России выявлено 8228 случаев заражения COVID-19, в том числе 1,1 тыс. (13,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Последний раз в стране выявляли более 9 тыс. заболевших 17 апреля. Тогда коронавирус обнаружили у 9321 человека. В последующие дни ежедневно выявляли менее 9 тыс. человек с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в России выявили 4,75 млн заразившихся коронавирусом, еще 4,38 млн удалось вылечиться. За минувшие сутки случаи инфицирования зарегистрировали в 85 регионах. Больше всего заразившихся выявили в Москве (1879), Санкт-Петербурге (1012), Подмосковье (511), а также в Липецкой (262), Воронежской (213) и Нижегородской (211) областях.

За последние 24 часа в России из-за COVID-19 скончались 399 человек. Всего же с начала пандемии, по данным штаба, умерли 107,9 тыс. человек.

Число умерших россиян с COVID-19 превысило 200 тыс. человек
Общество
Фото:Артур Новосильцев / ТАСС

Данные оперативного штаба по смертям отличаются от данных Росстата, который только с прошлого апреля по январь 2021 года насчитал 200 тыс. летальных исходов. Разница связана с методологией подсчета: Росстат включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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Ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова сообщала о существенном росте смертности в России в 2020 году — на 18%, или 323,8 тыс. человек. Из них на умерших с COVID-19 приходится около половины. Существенную долю избыточной смертности в прошлом году сформировали случаи, когда люди скончались от сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, пневмонии и т.д., ассоциированных с заражением COVID-19.

21 апреля президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что благодаря массовой вакцинации к осени у населения страны должен сформироваться коллективный иммунитет от коронавируса COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
коронавирус COVID-19 статистика
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Число умерших россиян с COVID-19 превысило 200 тыс. человек
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