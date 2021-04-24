В России за сутки выявили 8,8 тыс. случаев COVID-19

На протяжении последних дней показатель заболеваемости коронавирусом находится на стабильном уровне: ежедневно в стране выявляется менее 9 тыс. заразившихся. В последний раз более 9 тыс. заболевших выявили 17 апреля

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За последние сутки в России выявлено 8228 случаев заражения COVID-19, в том числе 1,1 тыс. (13,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Последний раз в стране выявляли более 9 тыс. заболевших 17 апреля. Тогда коронавирус обнаружили у 9321 человека. В последующие дни ежедневно выявляли менее 9 тыс. человек с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в России выявили 4,75 млн заразившихся коронавирусом, еще 4,38 млн удалось вылечиться. За минувшие сутки случаи инфицирования зарегистрировали в 85 регионах. Больше всего заразившихся выявили в Москве (1879), Санкт-Петербурге (1012), Подмосковье (511), а также в Липецкой (262), Воронежской (213) и Нижегородской (211) областях.

За последние 24 часа в России из-за COVID-19 скончались 399 человек. Всего же с начала пандемии, по данным штаба, умерли 107,9 тыс. человек.