Правительство утвердило систему электронных сертификатов для инвалидов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Граждане с инвалидностью смогут получать средства для реабилитации с помощью электронного сертификата уже в 2021 году. Об этом сообщается на сайте правительства.

Для этих целей с октября будет запущена государственная информационная платформа, которая обеспечит учет сертификатов и тех, кто в них нуждается. Через портал граждане с ограниченными возможностями смогут подавать заявление на электронные сертификаты.

«Платформа будет взаимодействовать с Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО), где уже содержатся сведения о праве граждан на те или иные виды помощи. Кроме того, платформу синхронизируют с порталом госуслуг», — добавили в кабмине.

В информационной системе у каждого россиянина, нуждающегося в средствах реабилитации, будет соответствующая цифровая запись. Электронный сертификат будет привязан к карте «Мир», на нее государство зачислит определенную сумму для приобретения товаров в магазинах из перечня, который представят на сайте системы.

Уточняется, что у граждан сохранится возможность отказаться от сертификата и приобретать средства реабилитации как раньше — забирать их в Фонде социального страхования или покупать самостоятельно, а затем получать компенсацию.