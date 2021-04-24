Правительство утвердило систему электронных сертификатов для инвалидов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,09 (-1,33) Инвестиции, 23 апр, 13:58
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (-1,57) Инвестиции, 23 апр, 13:58
Когда малый бизнес получает рейтинг ААА РБК и Альфа-Банк, 12:32 СМИ сообщили о нехватке у «Реала» средств на премии игрокам Спорт, 12:27 На Украине заблокировали YouTube-каналы попавших под санкции СМИ Технологии и медиа, 12:19 Пилотируемый корабль SpaceX состыковался с МКС Технологии и медиа, 12:15 Стыковка корабля SpaceX с МКС. Прямая трансляция Технологии и медиа, 12:04 В России за сутки выявили 8,8 тыс. случаев COVID-19 Общество, 12:02 Обмани меня: могут ли нейросети распознать человеческую ложь Индустрия 4.0, 12:00 Спасатели обнаружили пропавшую подлодку ВМС Индонезии Общество, 11:59 Молдавия получит 142 тыс. доз российской вакцины «Спутник V» Общество, 11:50 Как передать функциональный бизнес наследникам РБК и СберПервый, 11:43 Умерла советская разведчица Зинаида Батраева Общество, 11:42 Правительство утвердило систему электронных сертификатов для инвалидов Общество, 11:37 В Казахстане сообщили об очередях из фур на границе с Россией Общество, 11:31 Индия третий день подряд обновила рекорд по заразившимся COVID за сутки Общество, 11:27
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Общество ,  
0 

Правительство утвердило систему электронных сертификатов для инвалидов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Граждане с инвалидностью смогут получать средства для реабилитации с помощью электронного сертификата уже в 2021 году. Об этом сообщается на сайте правительства.

Для этих целей с октября будет запущена государственная информационная платформа, которая обеспечит учет сертификатов и тех, кто в них нуждается. Через портал граждане с ограниченными возможностями смогут подавать заявление на электронные сертификаты.

«Платформа будет взаимодействовать с Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО), где уже содержатся сведения о праве граждан на те или иные виды помощи. Кроме того, платформу синхронизируют с порталом госуслуг», — добавили в кабмине.

В информационной системе у каждого россиянина, нуждающегося в средствах реабилитации, будет соответствующая цифровая запись. Электронный сертификат будет привязан к карте «Мир», на нее государство зачислит определенную сумму для приобретения товаров в магазинах из перечня, который представят на сайте системы.

Уточняется, что у граждан сохранится возможность отказаться от сертификата и приобретать средства реабилитации как раньше — забирать их в Фонде социального страхования или покупать самостоятельно, а затем получать компенсацию.

В ближайшие годы правительство намерено распространить практику введения электронных сертификатов для обеспечения льготников лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также подписал постановление о формировании и утверждении перечней товаров, работ и услуг, которые можно получать по электронному сертификату. «Эти перечни также будут содержаться в новой государственной информационной системе», — сказано в сообщении.

Читайте на РБК Pro
Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей» Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Как пресечь виктимблейминг в коллективе — инструкция РБК Pro: суды обязывают компании индексировать зарплаты. Что делать

В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми
Общество
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

2 марта Мишустин подписал постановление об упрощении оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми. «Им больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного. Все эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем», — говорилось в сообщении.

В декабре прошлого года кабмин также расширил перечень социальных услуг для инвалидов и пожилых граждан. Так, появляется услуга сопровождения пациентов в медучреждения социальными работниками. До этого соцработники вынуждены были оформлять специальные служебные командировки. Однако из-за того, что оформление необходимых документов требовало много времени, такая практика почти не применялась.

инвалиды Михаил Мишустин правительство льготы сертификаты
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Материалы по теме
Путин поручил повысить доступность объектов культуры для инвалидов
Общество
Правительство дополнило список социальных услуг для пожилых и инвалидов
Общество
Путин поручил обеспечить инвалидов жильем до 2025 года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter