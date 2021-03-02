В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми

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При обращении за компенсационными выплатами гражданам, ухаживающим за инвалидами и людьми пожилого возраста, больше не нужно будет подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«Также им больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного. Все эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что сейчас компенсационные выплаты полагаются всем неработающим гражданам, ухаживающим за престарелыми людьми, которые нуждаются в постоянной помощи или старше 80 лет, а также за инвалидами I группы. Такие выплаты могут получать не только члены семьи, но и приглашенные помощники. Для них период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.

В декабре минувшего года кабмин расширил перечень социальных услуг для инвалидов и пожилых граждан. Так, появляется услуга сопровождения пациентов в медучреждения социальными работниками. До этого соцработники вынуждены были оформлять специальные служебные командировки. Однако из-за того, что оформление необходимых документов требовало много времени, такая практика почти не применялась.