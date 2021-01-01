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Общество ,  
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Правительство дополнило список социальных услуг для пожилых и инвалидов

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Правительство расширило перечень социальных услуг для инвалидов и пожилых людей, которые нуждаются в постоянном уходе. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

В документе говорится о пациентах, проживающих в специализированных учреждениях, которые нуждаются в помощи социального работника. Также им необходимо постоянное присутствие помощника и уход в случае госпитализации.

«Появляется новая социальная услуга — сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения», — указывается в сообщении.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В правительстве рассказали, что до этого соцработники должны были оформлять служебные командировки, чтобы ухаживать за пожилыми и инвалидами в больнице. Из-за этого такая практика почти не применялась, поскольку на оформление требовалось много времени. «Новое постановление правительства позволит соцработникам без лишних сложностей помогать своим подопечным в больнице», — пояснили в кабмине.

3 декабря президент Владимир Путин обратился к губернаторам с требованием оказывать помощь инвалидам не для галочки, а чтобы как можно больше людей не оказывалось в положении «вынужденных затворников». По словам главы государства, на федеральном уровне было принято немало решений, которые направлены на улучшение жизни людей с ограниченными возможностями. Путин также напомнил, что права и свободы инвалидов теперь закреплены принятыми летом поправками в Конституцию.

социальные услуги инвалиды пожилые люди
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