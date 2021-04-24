Двое детей погибли при пожаре на даче в Сургуте

В результате пожара в частном доме в Сургуте погибли двое детей, прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства.

Пожар случился 24 апреля в садово-огородном товариществе «Виктория». По данным Главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, сообщение о пожаре в дачном доме поступило в 02:03 по местному времени. Пожар локализован в 02:38, открытое горение ликвидировано в 03:07. К тушению пожара привлекли пять единиц техники и 21 человека.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, полноте действий и решений в отношении указанной семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних», — говорится в сообщении прокуратуры.

В середине апреля пятеро детей стали жертвами пожара в частном доме в поселке Бызово Свердловской области. Еще двое детей и двое взрослых были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до четырех лет.