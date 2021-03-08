Женщина и двое детей погибли при пожаре в Омской области

Фото: МЧС России

Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Большие Уки Омской области, сообщает региональное управление СК.

Пожар возник около 23:00 (20:00 мск) 7 марта в частном доме, где проживала семья с тремя детьми.

По предварительным данным следствия, первым задымление заметил 23-летний мужчина, который смог вынести из дома своего пятимесячного сына, однако из-за сильного задымления и огня вернуться обратно он не смог.

«Во время пожара погибли его 25-летняя жена и двое детей — 5-летняя девочка и 3-летний мальчик», — добавили в следственном управлении.