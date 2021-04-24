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Китай назвал свой первый марсоход в честь бога огня

Первый китайский марсоход получил название «Чжужун», он назван в честь бога огня в древнекитайской мифологии, сообщает Национальное космическое управление КНР, передает CCTV.

Название первого китайского марсохода было объявлено на открытии Дня китайской космонавтики. Церемония состоялась 24 апреля в городе Нанкин провинции Цзянсу.

Чжужун является самым ранним богом огня. Название марсохода символизирует то, что он позволит «зажечь огонь космических исследований» Китая и направить людей к продолжению исследований «бескрайнего звездного неба и неизведанной Вселенной».

Марсоход «Чжужун», высота которого 185 см, а вес около 240 кг, будет проводить исследования состава поверхности и геологического строения Марса, а также метеорологической обстановки на планете. Срок службы рассчитан приблизительно на три месяца.

Китайский зонд сделал первую фотографию Марса c расстояния 2,2 млн км
Технологии и медиа
Фото:cnsa.gov.cn

В июле прошлого года Китай запустил своей первый марсианский зонд «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу») с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны Long March-5.
Его название отсылает к поэме китайского поэта Цюй Юаня (340–278 до н.э.). В феврале он подлетел к планете.

Руководитель Лунной программы Китая Оуян Цзыюаня говорил, что основной задачей «Тяньвэнь-1» станет обнаружение возможных признаков жизни на планете.

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