Умер ставший прототипом героя фильма «Брестская крепость» ветеран
Ветеран Великой Отечественный войны, Петр Котельников умер в Москве на 92-м году жизни. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Московского городского совета ветеранов Лариса Сосунова.
«Мы можем подтвердить, что Петр Павлович скончался. Он умер дома, сын был рядом», — рассказала она.
Она отметила, что умер легендарный человек. «Его похоронят с теми почестями, которые он заслужил. И префектура, и органы соцзащиты, и ветеранские организации всех уровней в курсе ситуации», — добавила Сосунова.
По данным РЕН ТВ, ветеран умер у себя квартире. У него было онкологическое заболевание. Белорусский телеканал СТВ называет его последним защитником Брестской крепости.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации муниципального округа Обручевский, в Московский комитет ветеранов войны, Всероссийскую общественную организацию ветеранов «Боевое братство»