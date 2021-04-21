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Умер ставший прототипом героя фильма «Брестская крепость» ветеран

Пётр Котельников
Пётр Котельников (Фото: Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации)

Ветеран Великой Отечественный войны, Петр Котельников умер в Москве на 92-м году жизни. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Московского городского совета ветеранов Лариса Сосунова.

«Мы можем подтвердить, что Петр Павлович скончался. Он умер дома, сын был рядом», — рассказала она.

Она отметила, что умер легендарный человек. «Его похоронят с теми почестями, которые он заслужил. И префектура, и органы соцзащиты, и ветеранские организации всех уровней в курсе ситуации», — добавила Сосунова.

По данным РЕН ТВ, ветеран умер у себя квартире. У него было онкологическое заболевание. Белорусский телеканал СТВ называет его последним защитником Брестской крепости.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации муниципального округа Обручевский, в Московский комитет ветеранов войны, Всероссийскую общественную организацию ветеранов «Боевое братство»

Петр Котельников родился в 1929 году в селе Долгово Пензенской области. В детстве он остался сиротой, учился и воспитывался в детдоме. Начало Великой Отечественной войны он встретил в Брестской крепости, где был 12-летним воспитанником музыкального взвода 44-го стрелкового полка.

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Он помогал раненым, носил им боеприпасы и еду. 29 июня группа военных пошла на прорыв, взяв с собой его и других детей.

После этого Котельников попал в лагерь для военнопленных в Бяла-Подляске. После он оказался в Жабинковском районе где дети помогали по хозяйству за еду и одежду.

После войны Петр Котельников принимал участие в боевых действиях в Эфиопии, служил в Западной группе советских войск в Германии.

Он также стал прототипом главного героя художественного фильма «Брестская крепость».

ветеран Великая Отечественная война смерть новости
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