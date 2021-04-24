В Аргентине в ДТП погиб министр траспорта

Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в результате аварии. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

ДТП произошло в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. По предварительной версии, Меони, находившись за рулем автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась. На месте прошествия работают спасатели, сообщает телеканал.

Меони было 56 лет. Он возглавил министерство в декабре 2019 года.

Накануне на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье столкнулись шесть автомобилей, среди которых оказался минивэн Aurus Arsenal c мигалками. О пострадавших не сообщалось.