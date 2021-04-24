Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,09 (-1,33) Инвестиции, 23 апр, 13:58
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (-1,57) Инвестиции, 23 апр, 13:58
В МВД сообщили о планах ввести электронные патенты для трудовых мигрантов Общество, 06:31 В Аргентине в ДТП погиб министр траспорта Общество, 06:13 Армия Израиля заявила еще о пяти выпущенных из сектора Газа ракетах Политика, 06:00 СМИ назвали нового диктора парада Победы в Москве Общество, 04:56 Что вы знаете о запасных частях автомобиля. Тест РБК и Mercedes-Benz, 04:47 В Белом доме оценили результаты санкций против России Политика, 04:39 В Совфеде назвали категорию граждан с правом досрочного выхода на пенсию Общество, 04:37 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 03:10 Эксперты объяснили «полосы вторжения» на российской военной технике Политика, 03:00 Регулятор США снял ограничение на использование вакцины Johnson & Johnson Общество, 02:46 Роспотребнадзор оценил риск роста заболевших COVID из-за нерабочих дней Общество, 02:29 Эксперты объяснили решение России перекрыть часть акватории Черного моря Политика, 02:00 Захарова вспомнила цитату Чапека про дураков из-за высылки дипломатов Политика, 01:58 Черный цвет в технологиях, моде и искусстве. Подкаст РБК и ASUS, 01:55
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Общество ,  
0 

В Аргентине в ДТП погиб министр траспорта

Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в результате аварии. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

ДТП произошло в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. По предварительной версии, Меони, находившись за рулем автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась. На месте прошествия работают спасатели, сообщает телеканал.

Рэпер Yung Trappa попал в ДТП за рулем каршеринга в Петербурге
Общество
Репер&nbsp;Yung Trappa

Меони было 56 лет. Он возглавил министерство в декабре 2019 года.

Накануне на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье столкнулись шесть автомобилей, среди которых оказался минивэн Aurus Arsenal c мигалками. О пострадавших не сообщалось.

Аргентина министр транспорта ДТП акция
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Материалы по теме
На Рублево-Успенском шоссе попал в ДТП Aurus с мигалками
Общество
Два человека пострадали в ДТП с автобусом на Сахалине
Общество
Два человека погибли в ДТП на КАД в Санкт-Петербурге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter