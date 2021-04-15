Рэпер Yung Trappa попал в ДТП за рулем каршеринга в Петербурге

Рэпер Владислав Ширяев, известный под псевдонимом Yung Trappa, попал в аварию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили источники ТАСС и «Фонтанки».

Собеседник ТАСС из экстренных служб города уточнил, что ДТП произошло на Уральской улице. После аварии Ширяева госпитализировали.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области агентству сообщили, что неназванный водитель за рулем машины, арендованной через каршеринг, врезался в два других автомобиля.

По данным «Фонтанки», музыкант получил перелом челюсти и сотрясение мозга.