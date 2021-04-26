Подростки назвали самые частые причины не рассказывать о буллинге
Каждый второй ребенок в России (55,5% опрошенных) хоть раз сталкивался с онлайн-буллингом, а каждый четвертый (22,4%) никому об этом не рассказывал из-за чувства стыда, следует из исследования онлайн-школы «Фоксфорд» (есть у РБК).
Согласно результатам опроса, большинство опрошенных детей знают о кибербуллинге, из них 76% также понимают, как себя вести и что делать, если столкнулся с онлайн-троллями. В свою очередь, около 28% детей совсем не знакомы с таким явлением.
При этом, 55,5% опрошенных детей хоть раз сталкивались с онлайн-буллингом, из них «иногда сталкивались» 22,3%, а «очень редко» 24,7%. Оставшиеся 8,6% детей сталкиваются с ним регулярно.
Среди наиболее распространенных из встреченных детьми видов буллинга выделяют:
- троллинг (грубость, оскорбления и негативные эмоции) — 83,6% сталкивались;
- фрейпинг (взлом личного аккаунта) — 30,2%;
- аутинг, или доксинг (размещение личной информации без разрешения) — 21%;
- другое — 1,2%.