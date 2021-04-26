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Подростки назвали самые частые причины не рассказывать о буллинге

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Каждый второй ребенок в России (55,5% опрошенных) хоть раз сталкивался с онлайн-буллингом, а каждый четвертый (22,4%) никому об этом не рассказывал из-за чувства стыда, следует из исследования онлайн-школы «Фоксфорд» (есть у РБК).

Согласно результатам опроса, большинство опрошенных детей знают о кибербуллинге, из них 76% также понимают, как себя вести и что делать, если столкнулся с онлайн-троллями. В свою очередь, около 28% детей совсем не знакомы с таким явлением.

При этом, 55,5% опрошенных детей хоть раз сталкивались с онлайн-буллингом, из них «иногда сталкивались» 22,3%, а «очень редко» 24,7%. Оставшиеся 8,6% детей сталкиваются с ним регулярно.

Среди наиболее распространенных из встреченных детьми видов буллинга выделяют:

  • троллинг (грубость, оскорбления и негативные эмоции) — 83,6% сталкивались;
  • фрейпинг (взлом личного аккаунта) — 30,2%;
  • аутинг, или доксинг (размещение личной информации без разрешения) — 21%;
  • другое — 1,2%.

Кроме того, исследователи попытались выяснить, как часто подростки рассказывали своим родителям о травле в Сети. Таких оказалось лишь 24%. Почти 39% участников исследования, столкнувшихся с кибербуллингом, сообщили, что никогда не рассказывали об этом взрослым. Еще 34% детей поделились этим только c близкими друзьями и лишь 5% смогли рассказать о проблеме учителям.

Стыд стал самой популярной причиной отказа рассказывать о кибербуллинге. Об этом рассказали 28% девочек и 19% мальчиков в возрасте от 11 до 16 лет. Еще 22% опрошенных считают, что им некому рассказать об этом. В качестве причины скрывать опыт буллинга дети также нередко называли страх быть наказанными (8,1%) и опасения, что им никто не поверит (15,5%), сообщили в онлайн-школе.

По данным исследования, более 76% детей не знают, как вести себя при кибербуллинге, а почти половина опрошенных (48,5%) признались, что хоть раз сами травили кого-то в интернете.

Исследование проводилось онлайн. В нем приняли участие более 1 тыс. подростков в возрасте 11–16 лет, проживающих в городах-миллионниках России.

В феврале специалисты игрового подразделения Mail.ru Group MY.Games в результате опроса, проведенного совместно со службой психологической помощи «Ясное утро» выяснили, что не менее половины российских пользователей, играющих в игры, хотя бы иногда сталкивались в виртуальном пространстве с психологическим насилием. По данным опроса, с агрессией сталкивались 52%, с оскорблениями — 53%, с троллингом — 49%.

Интернет оскорбление дети подростки Сеть
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