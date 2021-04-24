Захарова вспомнила цитату Чапека про дураков из-за высылки дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на благодарность Чехии к Великобритании, Эстонии, Латвии и Литве, которые поддержали Прагу после высылки российских дипломатов, цитатой чешского писателя Карела Чапека. Об этом она написала в Twitter.

«Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое...», — написала Захарова, попросив найти конец цитаты «самим».

Оригинальная цитата Чапека, которую привела Захарова, оканчивается словами «то же самое и с дураками».

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек поблагодарил Латвию, Литву и Эстонию за солидарность в вопросе высылке российских дипломатов из страны. Он отметил, что страны Балтии всегда были очень близкими друзьями и союзниками Чехии.