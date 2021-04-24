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Высылки дипломатов ,  
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Захарова вспомнила цитату Чапека про дураков из-за высылки дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на благодарность Чехии к Великобритании, Эстонии, Латвии и Литве, которые поддержали Прагу после высылки российских дипломатов, цитатой чешского писателя Карела Чапека. Об этом она написала в Twitter.

«Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое...», — написала Захарова, попросив найти конец цитаты «самим».

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Оригинальная цитата Чапека, которую привела Захарова, оканчивается словами «то же самое и с дураками».

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек поблагодарил Латвию, Литву и Эстонию за солидарность в вопросе высылке российских дипломатов из страны. Он отметил, что страны Балтии всегда были очень близкими друзьями и союзниками Чехии.

Накануне Литва, Латвия и Эстония объявили, что высылают российских дипломатов из своих стран. Литва выслала двух дипломатом, Латвия и Эстония по одному. Также в знак солидарности с Чехией трех дипломатов выслала Словакия.

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17 апреля Чехия заявила, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. После этого Прага выслала 18 российских дипломатов.
В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства в Москве. МИД Чехии счел это решение чрезмерным.

Чехия Латвия Литва Эстония писатель Мария Захарова МИД России
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