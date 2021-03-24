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Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в Twitter.

«В ответ на ракету, выпущенную из Газы по Израилю сегодня вечером, истребители и боевые вертолеты IDF нанесли удар по месту производства ракет ХАМАС и военному посту», — говорится в сообщении.

Израиль ударил по военным объектам ХАМАС в секторе Газа
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В ноябре 2020 года Израиль дважды нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты. По данным военных,
удары пришлись по двум заводам, которые занимаются производством ракетных боеприпасов, а также по подземной инфраструктуре и военным комплексам.

ХАМАС — палестинское исламистское движение. Страны ЕС, США, Канада, Израиль признали организацию террористической. Россия не считает ХАМАС террористической организацией.

Израиль ХАМАС ракеты ВВС Израиля сектор Газа
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