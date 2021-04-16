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В Петербурге начали проверку после отравления девочки метадоном

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после сообщения о госпитализации девочки с отравлением. Об этом РБК сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко.

Ранее источник «Невских новостей» сообщил, что семилетнюю девочку госпитализировали во Фрунзенском районе в тяжелом состоянии. По его данным, незадолго до этого ее угостили конфетой, после чего она получила острое отравление метадоном. 78.ru писал, что конфету ей дали в детском саду. Следственный комитет также начал доследственную проверку.

Факт отравления подтвердил РБК начальник пресс-службы администрации Фрунзенского района Михаил Калинин. По его словам, жизни ребенка ничто не угрожает.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Калинин сообщил, что из детского сада ребенок вышел «абсолютно здоровым». В 17:30 девочку забрали родители. «В детском саду есть система питания. Связывать ее с метадоном я бы не стал, потому что больше ни у кого из группы не было отравления. В группе больше 20 человек», — отметил Калинин.

Он добавил, что сейчас власти ждут заключения медицинских экспертов, по линии отдела образования проведут проверку.

В детском саду № 87 Фрунзенского района Санкт-Петербурга отказались от комментариев. РБК обратился за комментариями в пресс-службу аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

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В конце января в Ленинградской области госпитализировали годовалую девочку с отравлением метадоном. По факту отравления полиция и Следственный комитет начали проверку.

отравление ребенок Санкт-Петербург новости
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