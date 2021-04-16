В Петербурге начали проверку после отравления девочки метадоном

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Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после сообщения о госпитализации девочки с отравлением. Об этом РБК сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко.

Ранее источник «Невских новостей» сообщил, что семилетнюю девочку госпитализировали во Фрунзенском районе в тяжелом состоянии. По его данным, незадолго до этого ее угостили конфетой, после чего она получила острое отравление метадоном. 78.ru писал, что конфету ей дали в детском саду. Следственный комитет также начал доследственную проверку.

Факт отравления подтвердил РБК начальник пресс-службы администрации Фрунзенского района Михаил Калинин. По его словам, жизни ребенка ничто не угрожает.

Калинин сообщил, что из детского сада ребенок вышел «абсолютно здоровым». В 17:30 девочку забрали родители. «В детском саду есть система питания. Связывать ее с метадоном я бы не стал, потому что больше ни у кого из группы не было отравления. В группе больше 20 человек», — отметил Калинин.