В Сибири ФСБ ликвидировала террористическую ячейку «Хизб ут-Тахрир»

Видео: ФСБ России

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В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ в Кемеровской и Новосибирской области во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, члены организации вели антиконституционную деятельность, распространяли на конспиративных собраниях террористическую идеологию и планировали свержение власти насильственным путем.