В Белом доме рассказали о досуге Байдена

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден проводит свободное время с семьей, играет с собаками и смотрит кино. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Я думаю, что он любит проводить время с семьей и близкими, чтобы просто передохнуть, как это делает большинство людей по всей стране, когда у него, как у лидера свободного мира, ограниченное количество свободного времени», — сказала Псаки.

«Во-первых, президент очень близок со своей семьей», — сказала Псаки, пояснив, что свободное время Байден охотно проводит с детьми и внуками. «Как и многие американцы, он любит фильмы, у него есть две собаки, которых он любит», — сказала она.

По ее словам, досуг Байдена похож на досуг всех занятых людей в мире.