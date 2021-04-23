Офис Зеленского пообещал ответить на предложение Путина приехать в Москву

Так, 22 апреля Путин заявил, что если президент Украины хочет обсудить конфликт в Донбассе, ему сначала следует встретиться с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и только потом с российским руководством.

Если же Зеленский хочет обсудить развитие двусторонних отношений России и Украины, то его примут в Москве «в любое удобное для него время, подчеркнул Путин.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывший заместитель генерального прокурора Украины и секретаря СНБО Ренат Кузьмин посоветовал Зеленскому поехать в Москву, поскольку в этом случае у него появится шанс принести мир в Донбасс, восстановить экономику и «вернуть стране законность и правопорядок»