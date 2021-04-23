Офис Зеленского пообещал ответить на предложение Путина приехать в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский ответит на приглашение российского президента Владимира Путина обсудить двусторонние отношения в Москве. Об этом заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель агентству «Укринформ».
«Реакция главы государства обязательно будет», — подчеркнула она.
Зеленский 20 апреля предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Он отметил, что в случае войны между Украиной и Россией речь пойдет о миллионах жизней и, в конечном счете, проиграют обе стороны.
Комментируя предложение Зеленского, в Кремле заявили, что президент ответит на него лично, «если посчитает необходимым».