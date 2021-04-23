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Конфликт в Донбассе ,  
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Офис Зеленского пообещал ответить на предложение Путина приехать в Москву

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский ответит на приглашение российского президента Владимира Путина обсудить двусторонние отношения в Москве. Об этом заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель агентству «Укринформ».

«Реакция главы государства обязательно будет», — подчеркнула она.

Зеленский 20 апреля предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Он отметил, что в случае войны между Украиной и Россией речь пойдет о миллионах жизней и, в конечном счете, проиграют обе стороны.

Бывший замсекретаря СНБО Украины посоветовал Зеленскому поехать в Москву
Политика
Владимир Зеленский

Комментируя предложение Зеленского, в Кремле заявили, что президент ответит на него лично, «если посчитает необходимым».

Так, 22 апреля Путин заявил, что если президент Украины хочет обсудить конфликт в Донбассе, ему сначала следует встретиться с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и только потом с российским руководством.

Если же Зеленский хочет обсудить развитие двусторонних отношений России и Украины, то его примут в Москве «в любое удобное для него время, подчеркнул Путин.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывший заместитель генерального прокурора Украины и секретаря СНБО Ренат Кузьмин посоветовал Зеленскому поехать в Москву, поскольку в этом случае у него появится шанс принести мир в Донбасс, восстановить экономику и «вернуть стране законность и правопорядок»

Владимир Зеленский Владимир Путин переговоры Москва
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