В Кремле допустили ответ Путина на предложение Зеленского о встрече

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин возможно лично ответит президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее предложил встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать», — сказал Песков.

Однако он не пояснил, возможна ли эта встреча именно на территории Донбасса.

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