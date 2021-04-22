Конфликт в Донбассе , 22 апр, 12:48
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В Кремле допустили ответ Путина на предложение Зеленского о встрече
Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин возможно лично ответит президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее предложил встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать», — сказал Песков.
Однако он не пояснил, возможна ли эта встреча именно на территории Донбасса.
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