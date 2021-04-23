Бывший замсекретаря СНБО Украины посоветовал Зеленскому поехать в Москву

Независимо от того, согласится президент Украины Владимир Зеленский на предложенную президентом России Владимиром Путиным встречу в Москве или откажется, его все равно обвинят на родине в предательстве. Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывший заместитель генерального прокурора Украины и секретаря СНБО Ренат Кузьмин.

«Поедет — есть шанс договориться, но националисты обвинят в зраде (предательстве — РБК). Не поедет — упустит шанс договориться, а националисты все равно обвинят в зраде. Если поедет <...> тогда обязательно поссорится с американцами и британцами. Не поедет <...> все равно поссорится с американцами и британцами», — предположил он.

Кузьмин пояснил, что если украинский лидер все-таки примет приглашение в Москву, него появится шанс принести мир в Донбасс, восстановить экономику и «вернуть стране законность и правопорядок». В противном случае, по мнению депутата, Зеленский все потеряет и не сможет остаться на посту президента.

Президент Украины 20 апреля предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В ответ российский лидер позвал Зеленского в Москву «в любое время». Путин также отметил, что если Зеленский хочет обсудить Донбасс, ему сначала нужно встретиться с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.