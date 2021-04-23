Еще одна женщина в США умерла от тромбоза после прививки Johnson & Johson

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Федеральные власти США изучают обстоятельства смерти еще одной женщины, которая вакцинировалась препаратом от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителей здравоохранения штата.

В заявлении Орегонского департамента здравоохранения сообщается, что у женщины образовался «редкий, но серьезный тромб в сочетании с очень низким уровнем тромбоцитов».

Уточняется, что смерть женщины в возрасте 50 лет наступила через две недели после вакцинации от COVID-19 прививкой Johnson & Johnson.

20 апреля к расследованию смерти американки присоединились эксперты федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США. Они полагают, что к настоящему моменту нет свидетельств, подтверждающих версию о том, что тромбоз был напрямую связан с вакциной от коронавируса. По их предварительной оценке, расследование может занять больше недели.

13 апреля Управление по санитарному надзору США (FDA) рекомендовало приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом от компании Johnson & Johnson. Данное решение было принято после сообщений о возникших тромбах у шести женщин в возрасте от 18 до 48 лет, которые привились вакциной в США.