В США отложили решение о применении вакцины Johnson & Johnson

В США консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отказалась дать новые рекомендации по использованию вакцины от коронавируса Johnson & Johnson, поскольку пока для этого недостаточно информации. Об этом сообщает NBC.

Эксперты группы отметили, что проблему нужно решить как можно быстрее, поскольку ранее власти США рекомендовали приостановить использование препарата. Пока вакцину не применяют, число заболевших COVID-19 в стране продолжает расти. Повторное собрание специалистов для подготовки рекомендаций по Johnson & Johnson должно состояться в течение недели.

Ранее у шести привившихся этой вакциной образовались тромбы. Симптомы проявились у женщин в возрасте от 18 до 48 лет: одна из них умерла, другую госпитализировали в критическом состоянии. После этого американский FDA начал проверку. К 13 апреля CDC и FDA рекомендовали по соображениям безопасности сделать паузу в использовании вакцины.