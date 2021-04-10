Российский МиГ-31 перехватил истребитель США над Тихим океаном

Видео: Национальный центр управления обороной Российской Федерации

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Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Тихим океаном самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31», — уточняется в сообщении.

Когда иностранный самолет развернулся в другую сторону от границы России, экипаж МиГ вернулся на аэродром базирования. Его полет прошел в соответствии с международными правилами.