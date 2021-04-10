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Российский МиГ-31 перехватил истребитель США над Тихим океаном

Видео: Национальный центр управления обороной Российской Федерации
Видео: Национальный центр управления обороной Российской Федерации
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Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Тихим океаном самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31», — уточняется в сообщении.

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Когда иностранный самолет развернулся в другую сторону от границы России, экипаж МиГ вернулся на аэродром базирования. Его полет прошел в соответствии с международными правилами.

В августе 2020-го российский истребитель МиГ-31БМ вылетел для перехвата над Баренцевым морем самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. «Посейдон» не нарушил границу России, когда он начал от нее удаляться, МиГ вернулся на базу.

США истребитель перехват Тихий океан Минобороны
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