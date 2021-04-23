Медведев назвал тупиком заявления США о том, что «Россия заплатит цену»

Медведев считает «тупиковой» риторику США о том, что Россия «заплатит цену». По мнению бывшего президента, сейчас отношения двух стран находятся на уровне холодной войны

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Звучащие из США заявления о том, что Россия «заплатит цену», ведут в тупик, из которого нет выхода. Об этом написал в статье для «РИА Новости» зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Риторика, заключающаяся в нехитрых словах «Россия заплатит цену», хоть и звучит очень по-американски, ведет прямо в тупик. Из этого тоннеля нет выхода. Эта мантра не даст просветления никому», — написал Медведев.

По мнению Медведева, тактика новой администрации США заключается в том, чтобы с одной стороны выступать за диалог, но в то же время увеличивать давление. Он связал это с выполнениями предвыборных обещаний Демпартией и отсутствием единства в команде Джо Байдена.

Медведев считает, что современные отношения России и США находятся на том же уровне, что и во времена холодной войны.