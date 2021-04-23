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Медведев назвал тупиком заявления США о том, что «Россия заплатит цену»

Медведев считает «тупиковой» риторику США о том, что Россия «заплатит цену». По мнению бывшего президента, сейчас отношения двух стран находятся на уровне холодной войны
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Звучащие из США заявления о том, что Россия «заплатит цену», ведут в тупик, из которого нет выхода. Об этом написал в статье для «РИА Новости» зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Риторика, заключающаяся в нехитрых словах «Россия заплатит цену», хоть и звучит очень по-американски, ведет прямо в тупик. Из этого тоннеля нет выхода. Эта мантра не даст просветления никому», — написал Медведев.

По мнению Медведева, тактика новой администрации США заключается в том, чтобы с одной стороны выступать за диалог, но в то же время увеличивать давление. Он связал это с выполнениями предвыборных обещаний Демпартией и отсутствием единства в команде Джо Байдена.

Медведев считает, что современные отношения России и США находятся на том же уровне, что и во времена холодной войны.

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Новый виток обострения отношений между Москвой и Вашингтоном начался 15 апреля, когда США объявили о новых санкциях в отношении российских граждан и компаний. Кроме того, были введены дополнительные секторальные санкции в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ). В тот же день Вашингтон объявил о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии, которые подозреваются в работе на спецслужбы.

16 апреля Москва объявила об ответном решении выслать десять американских дипломатов, а также запретила США нанимать на работу в их российские дипучреждения граждан России и третьих стран. Кроме того, были введены персональные санкции в отношении американских должностных лиц. Под ограничения попали, в частности, генпрокурор Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй и глава Национальной разведки Эврил Хейнс.

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Кроме того, помощник президента Юрий Ушаков рекомендовал американскому послу Джону Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций. Утром 23 апреля стало известно о том, что посол Салливан покинул Москву.

Автор
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Дмитрий Медведев Администрация президента США санкции
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