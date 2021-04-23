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Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления

Следователи выяснили, что житель Южно-Сахалинска, которого ранее заподозрили в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки, мог убить в 2001 году еще двух человек и изнасиловать несовершеннолетнюю в 2018 году. Об этом говорится на сайте прокуратуры Сахалинской области.

«Ему предъявлено обвинение в убийстве еще двух лиц (гражданина КНР и неустановленной женщины), которые по версии следствия он совершил в 2001 году, а также в изнасиловании в 2018 году еще одной несовершеннолетней и совершения в отношении нее развратных действий», — уточняется в сообщении.

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Фото:Следственный комитет РФ

По версии следствия, 6 июля 2020 года обвиняемый предложил восьмилетней девочки подбросить ее до дома и посадил ребенка в свою машину, где также была его жена. Пара увезла жертву в лес, где мужчина изнасиловал ее и убил, чтобы скрыть преступление. Тело он спрятал под растительностью у речки.

Спустя несколько дней супругов задержали. Останки нашли в результате разыскных мероприятий в лесу недалеко от села Ожидаево Холмского района.

Против мужчины завели дело по статьям об убийстве, похищении человека, изнасиловании, насильственных действий сексуального характера, развратных действиях. Его жену обвинили в похищении человека, подстрекательстве к изнасилованию, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.

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Уголовное дело направлено в Сахалинский областной суд для рассмотрения по существу. «Обвиняемому, как исполнителю всех преступлений, грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы», — уточнила прокуратура.

Сахалин прокуратура убийство ребенок
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