Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления

Следователи выяснили, что житель Южно-Сахалинска, которого ранее заподозрили в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки, мог убить в 2001 году еще двух человек и изнасиловать несовершеннолетнюю в 2018 году. Об этом говорится на сайте прокуратуры Сахалинской области.

«Ему предъявлено обвинение в убийстве еще двух лиц (гражданина КНР и неустановленной женщины), которые по версии следствия он совершил в 2001 году, а также в изнасиловании в 2018 году еще одной несовершеннолетней и совершения в отношении нее развратных действий», — уточняется в сообщении.

По версии следствия, 6 июля 2020 года обвиняемый предложил восьмилетней девочки подбросить ее до дома и посадил ребенка в свою машину, где также была его жена. Пара увезла жертву в лес, где мужчина изнасиловал ее и убил, чтобы скрыть преступление. Тело он спрятал под растительностью у речки.

Спустя несколько дней супругов задержали. Останки нашли в результате разыскных мероприятий в лесу недалеко от села Ожидаево Холмского района.