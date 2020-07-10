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На Сахалине нашли тело пропавшей восьмилетней девочки

На Сахалине поисковые группы обнаружили тело восьмилетней девочки, которая пропала 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Тело ребенка нашли в результате розыскных мероприятий в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района. На нем были следы насильственной смерти. По предварительным данным, девочка умерла в день своего исчезновения.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). «В настоящее время следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления», — говорится в сообщении.

Как пишет местное издание Sakhalin.info, по подозрению в убийстве задержана семейная пара. Мужчину задержали вечером 9 июля, на следующее утро было найдено тело девочки.

По данным издания, ребенок сел в машину к мужчине 1971 года рождения и женщине 1988 года рождения. Мужчина перед убийством изнасиловал девочку. Задержанные дали показания, подтверждающие эту версию.

Теги: пропавшие дети, убийство, Сахалин
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