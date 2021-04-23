Туристов из России освободят от карантина по прилету в Абу-Даби

Россия вошла в список стран, приезжие из которых могут не проходить обязательный десятидневный карантин после прибытия в столицу ОАЭ. Об этом говорится на сайте Департамента культуры и туризма Абу-Даби.

Ограничения снимут с 25 апреля.

Тем не менее, россиянам все равно придется не менее, чем за 96 часов до вылета сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Путешественники из-за рубежа также должны получить отрицательный тест в аэропорту Абу-Даби. Всем туристам необходимо проходить еще один тест ПЦР на четвертый день для тех, кто остановился на четыре дня или более, и на восьмой день для тех, кто остановился на восемь дней или более.