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Пандемия коронавируса ,  
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Туристов из России освободят от карантина по прилету в Абу-Даби

Россия вошла в список стран, приезжие из которых могут не проходить обязательный десятидневный карантин после прибытия в столицу ОАЭ. Об этом говорится на сайте Департамента культуры и туризма Абу-Даби.

Ограничения снимут с 25 апреля.

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Фото:Kamran Jebreili / AP

Тем не менее, россиянам все равно придется не менее, чем за 96 часов до вылета сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Путешественники из-за рубежа также должны получить отрицательный тест в аэропорту Абу-Даби. Всем туристам необходимо проходить еще один тест ПЦР на четвертый день для тех, кто остановился на четыре дня или более, и на восьмой день для тех, кто остановился на восемь дней или более.

По последним данным, с начала пандемии COVID-19 в ОАЭ заболели 604 172 человека.

Авиасообщение между Россией и ОАЭ частично восстановилось в сентябре, есть как прямые рейсы, так и с пересадками.

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Источник: JHU
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