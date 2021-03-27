Россия и ОАЭ выдали авиакомпаниям разрешение на полеты

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Власти России и Объединенных Арабских Эмират выдали авиакомпаниям обеих стран разрешения на полеты, сказал РБК источник в одной из авиакомпаний, выполняющих полеты в Дубай.

«Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям разрешения подтвердили», — сообщил он.

О том, что Россия и ОАЭ договорились об условиях полетов, также сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Как уточнил РБК представитель «Победы», компания пока получила разрешение только на рейс 28 марта.