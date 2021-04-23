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Минобороны рассекретило документы о преступлениях нацистов в Венгрии

Российское Министерство обороны рассекретило архивные документы периода освобождения Венгрии советскими войсками в годы Великой Отечественной войны. Материалы опубликованы на сайте военного ведомства в специальном разделе «Венгрия помнит, не сможет забыть».

Среди них есть свидетельства преступлений фашистской Германии. Так, зимой 1945 года Красная армия нашла в подвалах Государственной Венгерской клиники в Будапеште более 500 трупов, по большей части евреев и венгерских рабочих, среди убитых были дети. «По словам служащих клиники, людей расстреливали на улицах и свозили сюда как подобранные трупы. Все это в медучреждении оформлялось как «несчастные случаи», — отмечается в сообщении Минбороны.

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Восточной Пруссии
Политика
Фото:Макс Альперт / РИА Новости

Во время оккупации Будапешта фашисты, согласно документам, грабили магазины и квартиры, вешали местных жителей и топили в Дунае, расстреливали дома евреев из артиллерии. Выживших евреев сгоняли в гетто, названное самым крупным гетто на территории Европы в годы ВОВ. На момент окружения города советскими войсками, в декабре 1945-го в нем оставались 63 тыс. человек.

Опубликованные допросы венгерских солдат показывают, что венгры «ненавидели немцев и ждали прихода русских». Некоторые венгерские военные отказывались стрелять в советских солдат, за что были убиты фашистами.

Росгвардия рассекретила документы об участи НКВД в боях под Москвой
Общество

Минобороны подчеркнуло «строгое отношение к воинской дисциплине и великодушие советских воинов к венгерскому народу», отображенные в архивах. Государственный комитет обороны СССР постановил сохранить без изменения в освобожденных районах все существующие венгерские органы власти, экономическое устройство. Кроме того, было велено не трогать религиозные здания, не мешать местным жителям проводить религиозные церемонии.

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«В кровопролитных боях за освобождение Венгрии Советский Союз потерял около 140 тысяч своих сыновей, 80 тысяч из которых погибли в ходе героического взятия Будапешта», — отметило Минобороны.

На территории Венгрии находятся больше тысячи захоронений и братских могил советских солдат, а также мемориалов в их честь.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Восточной Пруссии. Они касаются экспериментов над людьми, применения газовых камер, пыток. Среди жертв преступлений — мирные граждане из числа русских, евреев, французов и румын. Большинство убитых — женщины. Многие были расстреляны при отступлении немцев при приближении Красной Армии.

Минобороны архивы Венгрия
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