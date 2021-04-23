Минобороны рассекретило документы о преступлениях нацистов в Венгрии

Российское Министерство обороны рассекретило архивные документы периода освобождения Венгрии советскими войсками в годы Великой Отечественной войны. Материалы опубликованы на сайте военного ведомства в специальном разделе «Венгрия помнит, не сможет забыть».

Среди них есть свидетельства преступлений фашистской Германии. Так, зимой 1945 года Красная армия нашла в подвалах Государственной Венгерской клиники в Будапеште более 500 трупов, по большей части евреев и венгерских рабочих, среди убитых были дети. «По словам служащих клиники, людей расстреливали на улицах и свозили сюда как подобранные трупы. Все это в медучреждении оформлялось как «несчастные случаи», — отмечается в сообщении Минбороны.

Во время оккупации Будапешта фашисты, согласно документам, грабили магазины и квартиры, вешали местных жителей и топили в Дунае, расстреливали дома евреев из артиллерии. Выживших евреев сгоняли в гетто, названное самым крупным гетто на территории Европы в годы ВОВ. На момент окружения города советскими войсками, в декабре 1945-го в нем оставались 63 тыс. человек.

Опубликованные допросы венгерских солдат показывают, что венгры «ненавидели немцев и ждали прихода русских». Некоторые венгерские военные отказывались стрелять в советских солдат, за что были убиты фашистами.