Посольство в Словакии назвало безосновательными обвинения дипломатам

Посольство Российской Федерации в Словакии (Фото: ambasadarus / Facebook)

Обвинения Братиславы сотрудников российского посольства в противоправных действиях «абсолютно безосновательны». Об этом сообщил РБК руководитель пресс-службы посольства России в Словакии Владислав Куликов.

«Обвинения в адрес сотрудников посольства России в Словакии

в какой-либо противоправной деятельности, тем более которая направлена против Словацкой Республики, абсолютно безосновательны», — сказал Куликов.

При этом он отметил, что Россия оставляет за собой право «на соответствующую реакцию», о которой МИД в скором времени проинформируют словацкое правительство.

Ранее власти Словакии приняли решение выслать трех российских дипломатов, «в соответствии с текущей геополитической ситуацией, а также ситуацией в Чехии».