Два человека погибли в ДТП на КАД в Санкт-Петербурге

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Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после гибели двух человек в ДТП на КАД. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. Столкнулись два грузовика и легковушка.

«В результате аварии произошло возгорание транспортных средств. От полученных травм на месте скончались два человека: водитель и пассажир ВАЗа. К настоящему времени возгорание локализовано», — говорится в сообщении.

Движение на участке, где произошла авария, приостановлено. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».