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Два человека погибли в ДТП на КАД в Санкт-Петербурге

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Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после гибели двух человек в ДТП на КАД. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. Столкнулись два грузовика и легковушка.

«В результате аварии произошло возгорание транспортных средств. От полученных травм на месте скончались два человека: водитель и пассажир ВАЗа. К настоящему времени возгорание локализовано», — говорится в сообщении.

В ДТП на трассе под Курганом погибли три человека
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Фото:ГИБДД УМВД России по Кургану

Движение на участке, где произошла авария, приостановлено. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Авария произошла 18:30 мск на 39-м километре по внутренней стороне КАД. С 19:30 движение по КАД открыто по четвертой полосе.

Ранее 17 апреля в Москве произошло ДТП с участием девяти автомобилей. По данным дептранса, никто не пострадал. Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 9. Некоторое время движение транспорта в сторону центра было затруднено.

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