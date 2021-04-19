В ДТП на трассе под Курганом погибли три человека

Фото: ГИБДД УМВД России по Кургану

В Кургане, на трассе Курган — Куртамыш, опрокинулся легковой автомобиль Renault Logan. Об этом сообщает отдел Госинспекции безопасности дорожного движения управления МВД по Кургану в Instagram.

Авария произошла 18 апреля, около 2 часов ночи по местному времени, на 13-м км автодороги.

Всего в машине были четыре человека, трое из них них погибли, еще один получил травмы. Водитель 1987 года рождения умер в больнице скорой медицинской помощи Кургана, два пассажира 1992 года рождения— на месте происшествия. Выжившая пассажирка 1989 года рождения получила телесные повреждения, но отказалась от госпитализации. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщают в ведомстве.

По данным информагентства Kurgan.ru, вместе с водителем в автомобиле были три девушки, водитель и две погибшие женщины не были пристегнуты, а выжившая женщина сидела на переднем сидении автомобиля и была пристегнута. Экспертиза установит, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Новочеркасске Ростовской области пять человек погибли в результате аварии с несовершеннолетним водителем. Всего в автомобиле ехали шесть человек. Пятеро погибли, один госпитализирован и находится в реанимации.