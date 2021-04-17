На Варшавском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей

В Москве столкнулись девять автомобилей, пострадавших в ДТП, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил в Telegram департамент транспорта столицы.

Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 9. В дептрансе уточнили, что три участника ДТП освободили проезжую часть самостоятельно. Однако некоторое время движение транспорта в сторону центра было затруднено.

Сейчас движение полностью восстановлено, добавили в ведомстве.

Ранее в центре Москвы автобус с пассажирами врезался в столб, пострадали семь человек. По данным дептранса, причиной происшествия стало ухудшение самочувствия водителя автобуса.



