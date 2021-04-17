Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 75,55 (-1,43) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 90,46 (-1,77) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Глава Apple Тим Кук — о защите данных и будущем ИТ Индустрия 4.0, 11:15 Корабли Каспийской флотилии совершили проход под Крымским мостом Общество, 11:14 В России выявили более 9 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки Общество, 11:08 На Варшавском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей Общество, 10:49 В Роспотребнадзоре назвали более подверженную аллергии группу населения Общество, 10:40 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 10:37 Президент Bellator назвал российского бойца Немкова «настоящим зверем» Спорт, 10:34 В Крыму объяснили рост цен на отдых в регионе Общество, 10:29 Российские фигуристы выиграли произвольную программу на командном ЧМ Спорт, 10:26 Появилось видео победного боя чемпиона Bellator Немкова Спорт, 10:17 В Гидрометцентре спрогнозировали «неоднородное» лето в Москве Общество, 10:11 Портфель гуру: в какие пять акций верит легендарный Джордж Сорос Инвестиции, 10:00 ФСБ задержала украинского консула за получение закрытой информации Политика, 09:49 Что вы знаете о запасных частях автомобиля. Тест РБК и Mercedes-Benz, 09:48
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Общество ,  
0 

На Варшавском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей

В Москве столкнулись девять автомобилей, пострадавших в ДТП, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил в Telegram департамент транспорта столицы.

Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 9. В дептрансе уточнили, что три участника ДТП освободили проезжую часть самостоятельно. Однако некоторое время движение транспорта в сторону центра было затруднено.

Сейчас движение полностью восстановлено, добавили в ведомстве.

Рэпер Yung Trappa попал в ДТП за рулем каршеринга в Петербурге
Общество
Репер&nbsp;Yung Trappa

Ранее в центре Москвы автобус с пассажирами врезался в столб, пострадали семь человек. По данным дептранса, причиной происшествия стало ухудшение самочувствия водителя автобуса.

 

Москва Варшавское шоссе ДТП авария массовое ДТП
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Материалы по теме
В Москве семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Общество
В МВД назвали регионы по росту числа жертв в ДТП с участием такси
Общество
В Перу 20 человек погибли в ДТП с автобусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter