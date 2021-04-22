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Посла России вызвали в МИД Чехии после ультиматума Праги

Александр Змеевский (в центре)
Александр Змеевский (в центре) (Фото: Petr David Josek / AP)

Посол России в Праге Александр Змеевский вызван в МИД Чехии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Чешская дипломатия пошла на маневр, видимо, услышав, вчерашние наши заявления, что разговор будет продолжен в МИД с послом Чехии, решила поговорить с нашим послом в Праге до этой встречи», — сказала Захарова.

При этом Захарова добавила: «Главное, чтобы, идя на маневр, Прага не зашла в пике».

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В 13:00 истек срок ультиматума, предъявленного Москве Прагой. Накануне новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что Чехия уравняет количество сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в Москве, если к этому времени Москва не вернет всех высланных сотрудников чешского посольства.

Утром 22 апреля Захарова сообщила, что российский МИД планирует вызвать послав Чехии в Москве на «серьезный разговор». По ее словам, на встрече чешской стороне расскажут, что за чем последует, после чего у Праги не будет повода обвинять Россию в разрушении двухсторонних отношений.

Чешский МИД допустил, что может выслать из страны около 60 сотрудников российского посольства.

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