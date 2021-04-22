Политика , 22 апр, 09:42
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В МИДе сообщили о планах провести с послом Чехии «конкретный разговор»
Российский МИД вызовет посла Чехии для «конкретного разговора». Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».
«Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Прагой», — заявила Захарова.
По ее словам, на встрече чешской стороне расскажут, что за чем последует, «после чего у них не будет ни повода ни возможностей обвинять Россию в разрушении двухсторонних отношений».
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