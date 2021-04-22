Захарова назвала абсурдом заявление Чехии о паритете числа дипломатов

Вид на здание Министерства иностранных дел Чешской Республики (Фото: Michal Kamaryt / CTK Photo / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдом заявления чешской стороны о паритете в численности дипломатов. Свое мнение она высказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Представитель МИД пояснила, что у России и Чехии разная система формирования кадрового состава посольств.

«Очень многие государства — не только западные — нанимают людей среди местного населения. Таким образом формируют свое посольство. У нас этой практики нет. В качестве дипломатических сотрудников направляются исключительно дипломаты, административно-технический персонал направляется тоже из нашей страны», — объяснила она.

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