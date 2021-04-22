В Петербурге в жилом доме произошел пожар

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Во Фрунзенском районе Петербурга в жилом доме произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

Возгорание произошло около 11 утра, в доме, расположенном на Софийской улице. Пожар затронул третий, четвертый и пятый этажи здания. Пожару был присвоен первый ранг сложности.

По словам представителя экстренных служб, которого цитировали «РИА Новости», пожар охватил балконы квартир на трех этажах.

В двухкомнатной квартире полностью выгорели комната площадью 30 кв. м и пятиметровый коридор, уточнило ведомство позднее.