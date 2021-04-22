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Общество ,  
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В Петербурге в жилом доме произошел пожар

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Во Фрунзенском районе Петербурга в жилом доме произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

Возгорание произошло около 11 утра, в доме, расположенном на Софийской улице. Пожар затронул третий, четвертый и пятый этажи здания. Пожару был присвоен первый ранг сложности.

По словам представителя экстренных служб, которого цитировали «РИА Новости», пожар охватил балконы квартир на трех этажах.

В двухкомнатной квартире полностью выгорели комната площадью 30 кв. м и пятиметровый коридор, уточнило ведомство позднее.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Городской станции скорой помощи, жители выгоревшей квартиры — мужчина и женщина — пострадали, их увезли в больницу.

К ликвидации пожара МЧС привлекло 11 единиц техники и 48 пожарных. К 11:11 (совпадает с мск) пожар локализовали.

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В Петербурге загорелось здание «Невской мануфактуры»
Общество
Фото: МЧС России по г. Санкт-Петербургу

12 апреля в Невском районе Петербурга загорелось здание «Невской мануфактуры». Пожару присвоили самый высокий ранг сложности — пятый. Огонь охватил 10 тыс. кв. м, к тушению привлекли более 350 человек, а также 73 единицы техники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны. При тушении пожара погиб командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Илья Белецкий, еще двое пожарных пострадали. Пожар был ликвидирован только 17 апреля.

Следователи возбудили два уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК). По второму делу задержали генерального директора «Невской мануфактуры». Суд арестовал его до 11 июня.

Санкт-Петербург МЧС Петербурга пожар
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